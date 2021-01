“Esiste un problema vaccini. Ce l’ha detto Arcuri in una lunga videoconferenza con i sindaci metropolitani. Ci ha illustrato il programma di distribuzione dei vaccini nelle varie città italiane. Un programma molto ambizioso, che va sostenuto, ma che è condizionato al rispetto dei tempi da parte delle case produttrici dei vaccini. Il cronoprogramma c’è, ma è col punto interrogativo.” A dichiararlo, ai microfoni di Inews24.it, è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della cerimonia di apposizione di una targa in memoria di Lino Apicella, poliziotto rimasto ucciso in servizio ad aprile 2020 mentre inseguiva dei rapinatori.

PER APPROFONDIRE >>> Vaccino Covid, Locatelli: “Tagli AstraZeneca, bisogna rivedere campagna”

Il primo cittadino di Napoli si sofferma anche sulla crisi di governo: “In questo momento un governo debole e una maggioranza labile non aiutano ad affrontare la pandemia sanitaria ma nemmeno quella economica, sociale e del lavoro. Il governo arranca già da dopo l’estate. Non so se questa operazione aritmetica che stanno mettendo in campo possa creare un plusvalore politico, in verità ho forti dubbi. Si può tirare a campare per qualche settimana o mese, ma se hai due anni davanti ci vuole una svolta politica.”