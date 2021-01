Covid, la Roma finisce in bolla: positivi due membri dello staff. La squadra dovrà affrontare alle ore 15 lo Spezia nel secondo match della 19sima giornata di Serie A

Il periodo negativo in casa Roma sembra non finire mai. Dopo l’ammutinamento della squadra negli scorsi giorni, a seguito del licenziamento del team manager Gianluca Gombar, ora nuovi guai legati al Covid. Due membri del gruppo squadra sono risultati infatti positivi all’ultimo giro di tamponi e posti immediatamente in isolamento. Come sottolineato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante su Twitter, non si tratta di calciatori ma di componenti dello staff tecnico. Non dovrebbero aver avuto contatti nelle ultime ore con i calciatori e quindi la gara di oggi pomeriggio contro lo Spezia (ore 15 Stadio Olimpico) si disputerà regolarmente.

Ci sono due positivi nel gruppo squadra Roma.

Non sono calciatori. #AsRoma va in bolla, con il consueto regime previsto. La partita si gioca regolarmente. @SkySport #RomaSpezia — Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 23, 2021

Covid, la Roma finisce in bolla: la gara con lo Spezia si gioca regolarmente

Tutta la squadra è entrata in bolla dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato questa mattina. Come previsto dal protocollo la gara in programma oggi pomeriggio contro lo Spezia (19a giornata di Serie A) si svolgerà regolarmente. Si attende solo di capire se qualcuno dei test compiuti sul gruppo squadra darà esito positivo o meno. Fonseca dovrà comunque fare a meno di Mkhitaryan e Pedro, oltre agli esclusi per motivi disciplinari Dzeko, Fazio e Juan Jesus. La posizione del tecnico portoghese resta in bilico e una mancata vittoria contro la squadra di Italiano potrebbe segnarne definitivamente il destino.