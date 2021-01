Calciomercato Juve, Ronaldo rifiuta una mega offerta a sorpresa

Calciomercato Juve, colpo di scena clamoroso: Cristiano Ronaldo ha rifiutato una super proposta inaspettata. Ecco il retroscena bomba.

Cristiano Ronaldo dice ‘no’ all’Arabia Saudita. E non per un’offerta da calciatore. Come infatti svela il Telegraph, il fenomeno portoghese ha gentilmente declinato una proposta dal Medio Oriente non per scendere in campo ma per essere il volto della campagna pubblicitaria “Visit Saudi” mirata a incrementare il turismo nel Golfo Persico. Si trattava di una proposta faraonica ma respinta senza esitazioni da CR7.

Calciomercato Juve, Ronaldo rifiuta una proposta araba

Il motivo? Ronaldo non sarebbe stato convinto del riscontro mediatico effettivo per una tale campagna pubblicitaria. Al di là del cash che di certo non gli manca, non ha trovato eventuali vantaggi in questa iniziativa. Gli arabi, a quel punto, hanno virato su Lionel Messi che anche ha rigettato l’invito probabilmente per lo stesso motivo.