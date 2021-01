Amadeus, arriva l’amara confessione: “Niente da fare, è un dramma”

Amadeus, arriva l’amara confessione in queste ore da parte del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Si appresta a presentare il Festival di Sanremo 2021 e il suo successo è in continua ascesa, ma Amadeus ha anche qualche difetto. A rivelarlo è lo stesso conduttore e direttore artistico della principale kermesse canora del nostro paese nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’: “Non so cucinare: è un dramma! Non sono per niente capace e, tra le altre cose, devo anche ammettere di essere particolarmente pigro quando si tratta di mettersi ai fornelli“.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sanremo 2021, scelta la seconda co-conduttrice: che sorpresa!

Sanremo 2021, l’annuncio del prefetto Intini

Intanto, ecco quanto ammesso in queste ore dal prefetto della città dei fiori, Alberto Intini: “Resta da capire come evolverà la situazione nei prossimi giorni, ma mi preme sottolineare un aspetto. Le regole sono chiare e Sanremo non sarà assolutamente un’eccezione“. L’edizione di quest’anno, dunque, potrebbe essere senza pubblico pagante e l’idea sarebbe quella di avere in platea dei figuranti. Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.