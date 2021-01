Alessandra Amoroso, quella indimenticabile confessione: “Ho avuto paura”

Alessandra Amoroso, quella indimenticabile confessione: le parole pronunciate dalla velebre cantante di Galatina.

E’ una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano e oggi pomeriggio sarà ospite di ‘Verissimo’ insieme alla collega e amica Emma Marrone, ma Alessandra Amoroso ha vissuto momento delicati nel corso della sua vita. La 34enne originaria di Galatina, che si è aggiudicata nel 2009 anche l’ottava edizione del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi, ha infatti subito un delicato intervento parecchi anni fa. E le parole pronunciate in quell’occasione sono ancora impresse oggi nella memoria di tutti.

Alessandra Amoroso, l’intervento alla corde vocali e la paura

Ecco quanto ammesso in quell’occasione dalla Amoroso: “Ho subito un delicatissimo intervento alle corde vocali visto che avevo due noduli. La mia paura era soprattutto quella di non poter più cantare e di avere un timbro di voce diverso da quello che avevo prima dell’operazione. Ero davvero preoccupata e tesa e mia madre sa bene cosa ho provato in quelle ore interminabili“. Ma per fortuna quella prova è stata superata brillantemente e oggi Alessandra Amoroso si gode un successo davvero meritato.