Zidane positivo al Covid-19: la nota del Real Madrid 

Zidane positivo al Covid-19: annuncio a sorpresa del club in vista del match di domani. E ora c’è grossa preoccupazione in casa blancos…

Il Covid-19 irrompe di nuovo in casa del Real Madrid. Ad annunciarlo è lo stesso club madrileno attraverso il proprio sito ufficiale: “Il Real Madrid comunica che il tecnico Zinedine Zidane è risultato positivo al Covid-19”. Si tratta dunque direttamente dell’allenatore francese questa volta, il quale, a questo punto, salterà quindi la prossima gara di campionato di domani alle 21.00 in casa dell’Alaves.

Al suo posto ci sarà il vice David Bettoni, il quale è chiamato a guidare i blancos in trasferta per cercare di avvicinarsi all’Atlético Madrid capolista. La squadra di Diego Simeone per il momento conduce a quota 44, seguita appunto dai cugini con 37 punti e con Barcellona e Villarreal dietro rispettivamente a 34 e 33 punti. Ma in casa Real, intanto, c’è non poca preoccupazione per un possibile focolaio poiché Zidane ieri ha anche diretto l’allenamento parlando con i suoi. Per il momento si attende il prossimo giro di tamponi.