X Factor 2021, spunta il nome del nuovo conduttore: cambia tutto

X Factor 2021, dopo l’addio ufficiale di Alessandro Cattelan spunta il nome del nuovo conduttore: arriva una donna?

Non è una svolta epocale, ma certamente l’addio di Alessandro Cattelan alla condizione di X Factor ha aperto un vuoto non facilmente colmabile. Il conduttore alessandrino ha fatto la fortuna del talent e viceversa negli ultimi dieci anni. Ma ora è tempo di pensare al successore e c’è un nome più caldo di tutti

Lodovica Comello è un volto noto a chi segue Sky e tornerà in onda la prossima settimana, perché dal 27 gennaio su Sky Uno sarà al timone di Italia’s Got Talent. Con lei anche Mara Maionchi, nelle vesti di giurata, e la coppia potrebbe tornare a formarsi anche a X Factor 2021.

Il nome della Comello, che dai tempi di ‘Violetta’ ha fatto tanta gavetta e si è presa anche tante soddisfazioni, è uno dei più caldi e non a caso nelle ultime ore Tv Blog glie lo ha chiesto direttamente. Lei non si è tirata indietro, lasciando aperta la porta. “Posso dire che io ancora non so nulla, non so se decideranno di chiamarmi, di contare su di me. Sono qui, sono in attesa, se sarà sarò onorata della proposta”.

