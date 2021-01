Whatsapp, come recuperare i messaggi eliminati: adesso si può

Una nuova funzione di WhatsApp permette di recuperare finalmente i messaggi eliminati. Andiamo a vedere come attivare il trucco e quando utilizzarlo.

Non è partito nel migliore dei modi il 2021 per WhatsApp, tra aspre critiche ed una lieve perdita d’utenza. Infatti i nuovi termini di servizio obbligatori hanno suscitato non poca indignazione, con moltissimi utenti pronti addirittura a cambiare app di messaggistica istantanea. Proprio per questo nell’ultimo mese in molti hanno notato il boom di download di Telegram e Signal, pronti a recuperare terreno ed ha risucchiare una grande quantita di utenza dall’app del gruppo Facebook.

Eppure al momento sono tantissime le funzioni di WhatsApp non applicabili sulle concorrenti. Infatti la grandezza dell’applicazione di Menlo Park non è solamente quella di essere legata ad un gruppo come Facebook, ma anche il fatto di avere tante estensioni applicabili non solo interne all’app. Spesso possiamo quindi installare direttamente da App Store o Play Store, app esterne pronte a migliorare l’applicazione di messaggistica. Andiamo quindi a vedere come recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp.

WhatsApp, il trucco per recuperare i messaggi eliminati: quale app scaricare

Dopo diverse ricerche, gli utenti di WhatsApp sono riusciti a scoprire il metodo per recuperare i messaggi eliminati. Quante volte ci è capitato di vedere la fastidiosa scritta “Questo messaggio è stato eliminato” nella chat, con la curiosità troppo forte per non chiedere all’altro utente cosa avesse scritto. Da oggi sarà possibile recuperare tali messaggi con una semplice applicazione, stiamo parlando di WAMR.

Infatti con l’arrivo di WAMR sarà possibile recuperare tutti i messaggi eliminati sia da noi, che dall’utente con cui stiamo parlando. L’applicazione esterna, infatti, registrerà sempre screenshot in tempo reale, per permettere di non perdere nessun messaggio. Ovviamente l’app è gratuita e disponibile su tutti gli store digitali, sia sull’App Store che sul Play Store. Così avremo sempre a disposizione la nostra dispensa personale di messaggi.