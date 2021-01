Uomini e Donne, torna Ida Platano? Arriva la risposta definitiva da parte di una delle protagoniste più apprezzate del trono over.

Figura, senza ombra di dubbio, tra le protagoniste più apprezzate e amate del trono over di ‘Uomini e Donne‘ e la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri ha fatto sognare milioni di italiani. Il personaggio in questione è Ida Platano, che adesso si racconta nel corso di una lunga intervista al ‘Magazine’ del celebre programma che va in onda tutti i giorni su Canale 5 nel primo pomeriggio. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in merito a questa vicenda.

Uomini e Donne, colpo di scena Ida Platano: le sue parole

Ida, nel corso dell’intervista in questione, ammette di voler respirare “aria pulita e aria nuova” e di non aver alcuna intenzione di tornare in studio. Il suo obiettivo, infatti, sarebbe quello di “fermarsi un attimo”. Le sorprese a ‘Uomini e Donne’, in ogni caso, non sono assolutamente finite e proprio nella giornata di ieri Gemma Galgani ha avuto un importante faccia a faccia con Maurizio Guerci. I colpi di scena, insomma, sono dietro l’angolo.