Il duo composto da Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è stato esplosivo all’interno della Casa.

I telespettatori che hanno seguito le loro vicende all’interno della casa, sicuramente hanno apprezzato le loro sfumature. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che prima della partecipazione al GF Vip erano due perfetti sconosciuti, nel programma hanno instaurato un rapporto bellissimo.

Insieme sono inarrestabili e l’amore che provano l’uno per l’altro li porta a innalzarsi a un piano superiore a tutti gli altri. Hanno avuto un passato diverso, ma il loro futuro potrebbe essere lo stesso.

Tommaso Zorzi e Oppini di nuovo insieme: svolta inaspettata

L’influencer di Riccanza non ha mai digerito l’addio del suo migliore amico, avvenuto prima di Natale. Il figlio di Alba Parietti abbandonò la casa del Grande Fratello per poter tornare alla sua vita normale e continuare a portare avanti i suoi progetti futuri che, secondo un indiscrezione de Il Messaggero potrebbero avere a che fare con Tommaso.

Come riportato dal quotidiano romano, sia Zorzi che Oppini potrebbero effettuare una reunion in una nuova avventura in TV. Al momento non vi sono conferme, ma come rivelato dal noto quotidiano, il programma a cui dovrebbe partecipare i due amici sarebbe stato fatto apposta per loro e per le loro capacità. Qualora queste voci si rivelassero vere, il pubblico potrebbe rivedere insieme quella coppia che ha saputo regalare mille emozioni quando era all’interno della casa più spiata d’Italia.