Olimpiadi, per il Times verranno annullate: pronta la smentita da Tokyo

Crescono i dubbi sulle Olimpiadi di Tokyo, già rimandate los corso anno. Per il Times verranno annullate, ma arriva subito la smentita del Cio.

Dal Regno Unito esplode la notizia, le Olimpiadi di Tokyo saranno annullate. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio il quotidiano britannico “Times“. Proprio la più importante manifestazione sportiva al mondo, infatti, non ha goduto di grande fortuna fino ad ora. Infatti i giochi dovevano aprirsi lo scorso anno, ma a causa della pandemia, il Comitato Olimpico ha deciso di rinviarle al 2021.

Ma il Covid-19 non è ancora sconfitto e seppur il mondo sta imparando a conviverci, resta comunque la paura per la salute degli atleti. Per questo motivo da diversi mesi si parla di un annullamento della manifestazione, con lo stesso Times che avrebbe affermato che manca solo l’ufficialità sulla decisione. Sempre secondo il quotidiano britannico, il paese potrebbe ricandidarsi ai giochi del 2032. L’anno indicato arriva proprio perchè le prossime due edizioni sono già state assegnate a Parigi e Los Angeles.

Olimpiadi, la smentita di Tokyo e del Cio: si va avanti con l’organizzazione

Ma dopo l’annuncio del Times non si è fatta attendere la risposta del governo giapponese. Il vice capo del gabinetto Manabu Sakai ha dichiarato durante la conferenza stampa: “Desideriamo smentire ogni congettura ricostruita nell’articolo“. Infatti il Giappone resta determinato sull’evento ed è pronto a continuare con l’organizzazione dei giochi. Anche il premier Yoshihide Suga ha affermato che i giochi si svolgeranno con le adeguate norme anti-Covid.

Inoltre con molte probabilità sarà concesso anche l’ingresso agli spettatori, ovviamente con una capienza ridotta. Stando all’ultimo sondaggio nel paese, il 35% dei giapponesi è favorevole all’annullamento definitivo e il 44% spinge per un ulteriore rinvio. Quindi per quattro cittadini su cinque al momento non è opportuno realizzare l’evento nel paese. Infatti i giochi comprendono circa 15mila atleti proveniente da ogni paese del mondo. Inoltre la proeccupazione maggiore è permettere di svolgere la manifestazione, ma senza pubblico, però il tema verrà ritrattato nel prossimo mese di marzo.