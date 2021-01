Morto Gernot Langes-Swarovski: l’imprenditore dei cristalli aveva 77 anni. Era il pronipote del fondatore dello storica azienda omonima

Gernot Langes-Swarovski, pronipote del fondatore dell’azienda dei cristalli più famosa del mondo, è deceduto all’età di 77 anni dopo una lunga e grave malattia. L’imprenditore ha contribuito a trasformare un’attività familiare in una società di portata globale, riconosciuta come il top nel proprio settore.

Gernot Langes-Swarovski, pronipote di Daniel Swarovski, è morto giovedì 21 gennaio all’età di 77 anni dopo una lunga malattia, alla presenza dei suoi familiari più stretti. Il comunicato della scomparsa è arrivato per mezzo di una nota dell’azienda solo nella giornata di venerdì. Langes-Swarovski ha ricoperto il ruolo di managing partner, al vertice del gruppo dei cristalli, per ben 35 anni. Il funerale, in forma privata, si svolgerà nei prossimi giorni in Austria.

LEGGI ANCHE >>> Addio a Phil Spector: noto produttore musicale morto per Covid-19

LEGGI ANCHE >>> E’ morto Harry Brant: figlio di Stephanie Seymour morto per overdose

Morto Gernot Langes-Swarovski: l’imprenditore era il pronipote del fondatore dell’azienda dei cristalli

Il manager era considerato uno dei migliori imprenditori in Austria, grazie al successo raccolto dalla sua azienda nel mondo nel corso dei decenni.

Sotto la sua guida, l’azienda di Wattens, nel Tirolo, è diventata una società globale. Nel 2002,anche per motivi di salute, aveva ceduto la gestione al figlio Markus, rimanendo comunque sempre vicino alle vicende lavorative.

Langes-Swaroski è stato premiato con il “Golden Cross of Merit” della Repubblica d’Austria, per i suoi servizi. Aveva ottenuto anche il “Ring of Honor”, il massimo riconoscimento assegnato dalla regione tirolese.

Al giorno d’oggi l’azienda dei cristalli è rappresentata in 170 paesi e sotto la sua guida fu aperto il primo negozio a New York negli anni ’80.

Di recente Langes-Swarovski si è dedicato principalmente ad una sua grande passione, quella dei vini. Gestiva grandi aziende vinicole in Argentina e Cina.