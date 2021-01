Isola dei Famosi 2021, clamoroso forfait nel programma: le motivazioni

Un clamoroso colpo di scena ha spiazzato i fan dell’Isola dei Famosi. L’edizione 2021 dovrà fare a meno della sua figura principale.

La prossima edizione dell’Isola dei Famosi sta vivendo un pre lancio tutt’altro che positivo. Nelle ultime ore è stato reso noto dalla produzione il forfait di Alvin, l’anima del programma che per vari motivi ha deciso di dedicarsi ad altro.

La motivazione è stata data da Alvin stesso attraverso il suo profilo Instagram, dove il conduttore ha affermato: “Gli anni in cui ho scelto di partecipare all’Isola sono stati anni di grandi esperienze, non tutte belle e facili, ma che mi hanno permesso di crescere”.

Per lavorare al meglio però, ognuno ha bisogno di stimoli e se questi vengono a mancare ne risente la prestazione lavorativa. “Per come sono fatto e per garantire a me stesso l’entusiasmo che mi contraddistingue, è giunto il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino”, infine Alvin chiude il messaggio con un saluto.

Isola dei Famosi 2021, prende vita l’ipotesi Aurora Ramazzotti

Dopo il forfait di Alvin e i no di Berruti e Bonato, Ilary Blasi potrebbe affidare il compito di tramite alle Honduras, alla figlia Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora.

La figlia della conduttrice svizzera è un volto giovane, fresco e simpatico che nonostante l’età possiede già numerose esperienze televisive. Di recente si era anche parlato di un possibile coinvolgimento di Tommaso Zorzi, ma dato l’impegno al GF Vip, il fashion blogger è impossibilitato ad accettare questo lavoro e così cederà il testimone alla sua amica.