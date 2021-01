Cade in piscina e muore ad appena 8 anni: tragedia choc questa mattina in provincia di Grosseto. Ecco la ricostruzione dei fatti.

Dramma terribile in provincia di Grosseto: una bambina di 8 anni è morta dopo essere caduta in una piscina. Lo riporta l’ANSA. L’incidente è avvenuto in mattinata nel comune di Capalbio, in località de La Vallerana. Secondo le primissime ricostruzioni, la piccola, di origine romena, stava giocando in bicicletta quando è appunto caduta nell’invaso pieno.

Grosseto, che dramma: muore bambina di appena 8 anni

A condannarla, quindi, non è stata la caduta ma è morta affogata non riuscendo a risalire. La tragedia si è consumata all’interno del podere dove la bimba viveva con i genitori romeni. Da anni regolarmente in Italia, vivono in affitto in una casa del posto e il padre lavora in un’azienda agricola. Sul posto sono giunti i Carabinieri con l’intento di ricostruire dettagliatamente quanto accaduto.