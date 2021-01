GF Vip, nuovo concorrente nella casa: entra con il suo pappagallo!

Sono giorni particolarmente frenetici e scoppiettante nella casa del GF Vip, con i concorrenti sempre più provati dalla lunga permanenza e in ansia per il gran finale. Manca più o meno un mese al termine di questa edizione, ma Mediaset e il conduttore Alfonso Signorini avrebbero tutta l’intenzione di creare nuovi colpi di scena nel programma. Proprio per questo motivo, a breve potrebbe fare il suo ingresso nella casa un volto noto della televisione italiana, ovvero la giornalista e conduttrice Alda D’Eusanio.

GF Vip, nuovo concorrente nella casa: da non credere!

Secondo quanto riferito da ‘Dagospia’, la D’Eusanio potrebbe varcare la porta rossa in compagnia del suo adorato pappagallo Giorgio, che le ha letteralmente cambiato la vita dopo la morte del marito.

I due potrebbero diventare ufficialmente i nuovi concorrenti di questa edizione del GF Vip venerdì 29 gennaio per la gioia del pubblico di casa, che si attende altre grandi sorprese da qui alla fine. Seguiremo sicuramente con grande interesse l’evolversi di questa vicenda e vi terremo aggiornati nel corso dei prossimi giorni.