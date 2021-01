Flavio Insinna sconvolto davanti a tutti: “E’ la prima volta”. La vittoria del nuovo campione Leonardo a “L’Eredità” ha mandato in subbuglio il presentatore

Chi di voi non ha visto almeno una puntata de “L’Eredità” nel corso degli ultimi anni? Il quiz show di Rai 1 va in onda dal 29 luglio 2002 nella fascia preserale ed è stato condotto da grandissimi presentatori nel corso di queste due decadi. Da Amadeus a Carlo Conti, passando per l’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Ora è la volta di Flavio Insinna, che già aveva avuto modo in passato di sedere in cabina di comando. La Ghigliottina, la fase finale del gioco, è ormai un cult per tutti i telespettatori che si immedesimano nel concorrente e cercano di indovinare le risposte.

Proprio nella puntata di ieri, 21 gennaio 2021, è accaduto qualcosa di straordinario, con la vittoria del nuovo campione Leonardo. Al primo tentativo al quiz finale è riuscito ad indovinare la risposta corretta senza grossi problemi, lasciando tutti a bocca aperta, compreso il conduttore.

Flavio Insinna sconvolto davanti a tutti: “Mai vista una cosa del genere”

Arrivato alla Ghigliottina, il concorrente Leonardo ha indovinato la parola “immagine“, collegando nel migliore dei modi gli indizi forniti (ritorno, danno, donna, salute e profilo).

Il premio portato a casa è stato di 28.750€ e a sorprendere è stata la semplicità mostrata dal ragazzo nel dare la risposta corretta. Un prodigio che ha sorpreso anche Flavio Insinna, che proprio prima di lanciare il TG1 ha voluto sottolineare: “Mai vista una cosa così. Il ragazzo è stato un vero portento e l’immagine festosa delle nostre prof. lo testimonia!”.

Questa sera Leonardo sarà di nuovo in onda per cercare di strappare un montepremi ancora più alto, magari continuando a stupire il conduttore e gli spettatori da casa.