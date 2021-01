Fabrizio Corona lascia tutti senza parole: da non credere! – FOTO

Fabrizio Corona lascia tutti senza parole: da non credere quello che sta accadendo proprio in queste ultime ore.

Sono stati protagonisti già in passato di un’appassionante storia d’amore e adesso potrebbe essere riscoppiata la passione tra Fabrizio Corona e Asia Argento. Il 46enne catanese e la 45enne romana, infatti, sono apparsi in piacevole compagnia in queste ore, mentre si scambiavano coccole e baci. “L ‘ AMORE AL DI LÀ DEL CUORE. Anatomia di un cuore selvaggio”, “THE SHOW MUST GO ON”, i commenti dello stesso Corona alle foto che stanno circolando in queste ore.

Fabrizio Corona lascia tutti senza parole: le Foto con Asia Argento

Nelle Foto in questione, si vede Corona abbracciare e baciare Asia Argento: i due dimostrano di avere ancora un gran feeling, anche a distanza di parecchi anni dalla rottura. Fabrizio Corona, però, proprio recentemente aveva di voler convolare a nozze e la fortunata sarebbe quasi sicuramente Lia Del Grosso, imprenditrice 47enne a capo di un’agenzia che si occupa di organizzazione di eventi. Come si concluderà alla fine questa vicenda? Lo scopriremo molto presto…