Elisa Isoardi, addio alla Rai? La decisione della conduttrice

Elisa Isoardi ha deciso cosa farne del suo futuro, delle sue esperienze lavorative e quelle sentimentali: la rivelazione in TV

Elisa Isoardi domani, sabato 23 gennaio, sarà in compagnia di Silvia Toffanin nel salottino di Verissimo. La conduttrice veneta è andata subito a colpire la Isoardi sull’esperienza lavorativa e sui progetti futuri, chiedendole se avesse intenzione di lasciare la Rai.

Prontamente l’ex modella cuneese ha risposto: “Ricomincio da me, da chi mi sa più apprezzare. Sono pronta ad accogliere anche in questo senso. Sono stati diciotto anni bellissimi e dico grazie. Adesso sono pronta a tante cose”. Dalla sua risposta, pare evidente che la Isoardi non sbatte la porta in faccia a nessuno, ma si lascia corteggiare dal miglior pretendente, ha solo tanta voglia di ripartire.

Elisa Isoardi, la voglia di rinascita: la storia con Salvini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Nel 2018 la Isoardi ha rotto la relazione con il leader Lega, Matteo Salvini. Per la conduttrice cuneese non è stato semplice: “Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”. La Toffanin le ha anche chiesto cosa ne pensa della nuova relazione del senatore milanese con Francesca Verdini: “Sono felice per lui, che abbia metabolizzato più velocemente di me. Oggi il mio cuore è pronto a ricevere, ma al momento non c’è nessuno. In questi tre anni non l’ho voluto io, non ero ancora pronta”.

Nonostante Elisa Isoardi sia stata accostata a Raimondo Todaro – ballerino con cui ha fatto coppia all’interno del programma – i due hanno ripetuto più volte che non c’è assolutamente nulla.