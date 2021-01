Covid, il ministro Manfredi: “A febbraio riaprono le Università, con il 50% di presenze per la didattica”. Il programma prevede un ritorno in aula

Nonostante questo difficilissimo momento legato all’alto numeri di casi Covid, l’Università deve pensare a riaprire la didattica in presenza. Dopo le misure di contenimento adottate dal governo negli ultimi mesi, i contagi sembrano essersi stabilizzati sotto quota 15mila al giorno (ieri 14.078). La previsione è di contenere ancor di più la diffusione nel mese di febbraio, con le zone rossa e arancione che verranno mantenuto per altre settimane. A quel punto si procederà a delle possibili riaperture, a partire dall’istruzione. A confermarlo è stato il ministro per l’Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi, che in una videoconferenza con l’UniBo ha ribadito: “Stiamo per ricominciare con la didattica universitaria in presenza”.

“Dalla seconda metà di febbraio ho sollecitato i rettori a predisporre piani per consentire al 50% degli studenti di essere presenti in aula per le lezioni“.

LEGGI ANCHE >>> Scuola in presenza, Cts conferma: “Non saranno necessari rinvii”

LEGGI ANCHE >>> Covid, l’Ue come l’Italia: pronta ad adottare le zone a colori

Covid, il ministro Manfredi: “Disponibili alla proroga dell’anno accademico”

Uno degli aspetti da migliorare in vista di un ritorno alla didattica in aula è il sistema di trasporti che deve consentire ai ragazzi di raggiungere le facoltà.

“Stiamo valutando con i vari comitati regionali il modo migliore per organizzare l’accesso e la mobilità. Siamo consapevoli – ricorda Manfredi – che l’Università impatta moltissimo sui trasporti.

Poi aggiunge: “Stiamo anche considerando la possibilità di operare una proroga sull’anno accademico in corso. Credo che sarà una decisione dei prossimi giorni”.

“Stiamo raccogliendo in maniera dettagliata i dati del 2020 – ha poi continuato il ministro – e ci dicono che il numero di crediti acquisiti dagli studenti e il numero dei laureati sono assolutamente in linea con il 2019″. Un dato che sottolinea come al di là delle difficoltà legate alla pandemia tutto sommato non si è rimasti indietro con i programmi. Le carriere universitarie per ora stanno procedendo quasi normalmente, al netto della mancanza di presenza in aula.