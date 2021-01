Calciomercato Milan, lascia il Real Madrid: affare a parametro zero

Il braccio di ferro con Florentino Perez non ha portato a nulla. Il giocatore andrà via a parametro zero e il Milan tenta l’affare.

Lucas Vazquez ha deciso di non continuare a vestire la maglia del Real Madrid. Il 29enne prodotto della cantera madrilena desiderava un rinnovo con adeguamento, ma Florentino Perez non è voluto scendere a compromessi. Il classe 1991 non rappresenta una priorità per i galacticos e perciò il giocatore, con un contratto in scadenza a giugno 2021, potrà scegliere con calma la sua futura destinazione.

L’Italia rappresenta un’ottima opportunità per lui e in Serie A sono molti i club a cui è stato accostato. La sua grande duttilità, che gli permette di giocare su tutta la fascia destra, oltre che la sua importante esperienza, lo rendono il giocatore più appetibile sul mercato dei parametri zero.

Calciomercato Milan, Lucas Vazquez non rinnova: occasione a parametro zero

Lucas Vazquez potrebbe rivelarsi il jolly offensivo di cui ha bisogno mister Pioli. Il 29enne è dotato di velocità e dribbling e il fatto che può essere schierato dietro le punte o come supporto esterno, lo rende un ottimo affare per un club come il Milan.

La possibile cessione di Samu Castillejo e il mistero sul riscatto di Brahim Diaz, potrebbero aprire le porte a Lucas, un giocatore il cui palmares è un ottimo biglietto da visita: 3 Champions League, 2 Supercoppa UEFA e 3 Mondiali per Club.