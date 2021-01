Calciomercato Juventus, arriva la beffa: va alla Roma

Scossone per il calciomercato della Juventus, con la Vecchia Signora beffata dalla Roma. Paratici torna sul mercato per cercare un sostituto.

Scossone per la Juventus, che viene beffata dalla roma durante questa sessione invernale di calciomercato. Nell’ambiente bianconero è tornato l’entusiasmo dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, ma mister Andrea Pirlo ha bisogno di alcuni colpi per iniziare la rimonta scudetto. Non solo giocatori affermati, come ad esempio il possibile ritorno di Fernando Llorente, ma anche giovani di prospettiva.

La Juventus è pronta a ricostruire, come visto durante la sessione estiva in cui sono arrivati Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Così durante questo gennaio il Ds Fabio Paratici era pronto a chiudere per un altro profilo interessante. Stiamo parlando del terzino americano Bryan Reynolds. Il giocatore, appena 19enne, è l’ultimo astro nascente del calcio statunitense ed era pronto ad approdare alla Juventus per poi finire in prestito al Benvento. La Roma però anticipa tutti e si assicura il calciatore, andiamo a vedere le cifre dell’operazione.

Calciomercato Juventus, Reynolds andrà alla Roma: le cifre dell’operazione

Bryan Reynolds è stato uno dei terzini più ricercati durante questa finestra di calciomercato, con diversi top team europei sul 19enne. Durante l’ultima settimana il calciatore sembrava essere diretto alla Juventus ed invece alla fine arriva la beffa della Roma. Il gruppo Friedkin ha ottenuto il cartellino del calciatore grazie ad un’offerta da 7 milioni di euro, versati direttamente nelle casse del Fc Dallas. A convincere Reynolds invece è stato il contratto di 4 anni.

Adessi cisì i capitolini potranno concentrarsi sul ritorno di Stephan El Shaarawy. Il calciatore si è già studato della Cina ed è di suo gradimento un ritorno in giallorosso. Ma la famiglia Friedkin ha specificato che prima di acquistare adesso si deve pensare a vendere. Sul mercato così si lavora alle cessioni di diversi calciatori, tra cui gli esuberi Federico Fazio, Davide Santon e Juan Jesus.

Non sono escluse però le cessioni di Javier Pastore ed Amadou Diawara, con quest ultimo che sembrebbe diretto al Torino. Con queste cessioni, i Friedkin sarebbero pronti ad accontentare i tifosi, magari finalizzando l’acquisto di un colpo di valore assoluto come l’esperto Papu Gomez.