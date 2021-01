Improvvisamente il Papu Gomez viene liberato gratis dall’Atalanta. L’Inter accelera per bruciare la concorrenza.

Il Papu Gomez, ormai fuori dalla rosa e dell’undici titolare da diverse settimane, potrebbe salutare la Dea in direzione Milano, sponda nerazzurra. L’ormai ex capitano del club bergamasco in seguito ad alcune vicissitudini di cui non si conosce ancora l’entità, vuole lasciare presto l’Atalanta preferendo come destinazione l’Inter di Antonio Conte.

Sino a poco tempo fa, prima dell’arrivo di Mario Mandzukic in rosa, il Milan aveva pensato a lui per completare il reparto offensivo, ma date le richieste fatte dal club, circa 10 milioni di euro, i rossoneri hanno puntato su altri giocatori.

Calciomercato Inter, sprint per Papu Gomez: decolla la trattativa

Come riportato da Sportmediaset, in queste ore l’Atalanta ha effettuato un clamoroso dietrofront. Dato che il Siviglia non ha suscitato entusiasmo nel Papu Gomez, ne tantomeno la Fiorentina, i bergamaschi hanno deciso che l’unica soluzione è regalare il Papu.

La soluzione gratis è molto gradita a Beppe Marotta che già in passato a provato a regalare ad Antonio Conte il Papu Gomez. Percassi cederebbe a titolo gratuito, in prestito, il fantasista argentino che tra tutti i club che si sono fatti avanti per lui ha scelto l’Inter. A queste condizioni, in nerazzurri sono in piena corsa per il suo acquisto.