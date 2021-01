Vaccino Sputnik V, da Mosca: “È sicuro, molti paesi Ue interessanti”

Presto anche il vaccino russo Sputnik V potrebbe diventare realtà. Da Mosca fanno sapere che è sicuro

Pfizer e Moderna: sono questi i due vaccini anti Covid al momento approvati dall’Ue e in distribuzione nei Paesi membri. Si attende l’ok definitivo per il farmaco di AstraZeneca, che già da qualche settimana circola in Gran Bretagna. Il piano è però quello di arrivare anche ad altri rinforzi, con numerose aziende farmaceutiche in giro per il mondo che stanno lavorando al loro candidato.

Tra queste c’è Sputnik V, vaccino che da Mosca dichiarano già sicuro. “Presto sarà il vaccino più diffuso e accettato al mondo. Già la prossima settimana, una prestigiosa rivista europea renderà pubblici i risultati della fase 3” fa sapere l’amministratore delegato del RDIF Kirill Dmitriev: “In questo modo, tutti avranno sotto mano la bontà del lavoro svolto. Molti paesi Ue si sono già detti interessati“.

Vaccino Sputnik V, Ungheria sarà il primo paese Ue ad averlo

L’Ungheria è il primo paese ad aver approvato il vaccino anti Covid Sputnik V. Ad annunciarlo la Russian Direct Investment Fund (RDIF), che ha spiegato come l’Istituto Nazionale di Farmacia e Nutrizione dell’Ungheria (OGYÉI) abbia dato l’ok alla commercializzazione. A breve quindi, il Paese riceverà le prime dosi del farmaco e potrà iniziarlo a somministrare ai suoi cittadini.

L’approvazione è arrivata sotto la procedura di autorizzazione per l’uso di emergenza. Il tutto si basa su alcuni risultati di test clinici dello Sputnik V avvenuti in Russia, e su una valutazione completa portata avanti dagli esperti in Ungheria.