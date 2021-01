Prime Day, Amazon starebbe pensando al rinvio: le possibili date

Amazon potrebbe rinviare il Prime Day 2021, così come successo un anno fa. Tutti i dettagli sulla vicenda e le possibili date

Se c’è un’azienda che indirettamente ha giovato dei vari lockdown e stop agli spostamenti, è Amazon. La piattaforma di e-commerce numero uno al mondo è diventata ancor di più uno strumento indispensabile per la stragrande maggioranza della popolazione, in quanto permette di acquistare qualsiasi cosa comodamente da casa e a prezzi accessibili.

Ogni anno, il colosso di Jeff Bezos pensa ad alcune iniziative e giornate dedicate ai propri utenti, con sconti esclusivi e promo lampo. Oltre al tradizionale Black Friday, una delle date che gli utenti segnano sul calendario è quella del Prime Day. Lo scorso anno venne rinviato a causa dell’emergenza Covid, sarà così anche quest’anno?

Prime Day verso il rinvio? La strategia di Amazon

Anche per il 2021, Amazon potrebbe decidere di posticipare il Prime Day. Tradizionale evento dedicato a tutti gli abbonati al servizio, lo scorso anno ha dovuto subire alcuni ritardi a causa delle difficoltà legate all’emergenza Covid. Sarà così anche quest’anno? Dipenderà molto dall’andamento della pandemia. Sicuramente è un aspetto al quale i piani alti della piattaforma stanno pensando, per sfruttare al meglio la giornata e non perdere ingenti entrate.

A livello strategico, si potrebbe seguire la linea utilizzata nel 2020: sposare il Prime Day da metà luglio ad autunno. C’è solo un grande problema che subentrerebbe. In quel periodo c’è anche il Black Friday, e i due maxi eventi andrebbero quindi ad accavallarsi. Non resta che aspettare comunicazioni ufficiali in merito da parte di Amazon stessa.