Paolo Bonolis ha preso la sua decisione: grandissima sorpresa in tv

Paolo Bonolis ha preso la sua decisione: c’è una grandissima sorpresa in tv dopo la scelta del celebre conduttore.

In un primo momento si era parlato di 11 gennaio come data di inizio della nuova edizione, ma alla dine ‘Avanti un altro!‘ è slittato. Il famoso programma televisivo condotto con successo da Paolo Bonolis e Luca Laurenti dovrebbe tornare in tv il prossimo 8 marzo e, intanto, fervono i preparativi. Una bellissima notizia, dunque, per tutti i fan del celebre gioco televisivo a premi in onda tutti i giorni su Canale 5.

Mediaset, grandissimo successo anche per il Grande Fratello Vip

Intanto, un altro famoso programma televisivo di Mediaset sta riscuotendo quest’anno un successo enorme. Si tratta del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, che quest’anno è tornato sugli ottimi risultati delle passate edizioni e che si concluderà quasi sicuramente a febbraio.

Diversi i vip in gara, da Stefania Orlando a Tommaso Zorzi passando per Giulia Salermi, e ne vedremo sicuramente delle belle in queste ultime settimane che ci separano dal grande finale.