L’Isola dei Famosi 2021, cambia tutto: 2 concorrenti del GF Vip come opinionisti in vista dell’edizione che inizierà tra qualche mese.

Sono due dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip e presto Tommaso Zorzi e Stefania Orlando potrebbero ritrovarsi uno accanto all’altro in un famoso programma televisivo. A rilanciare la clamorosa indiscrezione in queste ore è ‘Fanpage’, secondo cui il 25enne milanese e la 54enne romana sarebbero infatti tra i possibili opinionisti della nuova edizione de ‘L’Isola dei famosi 2021‘, in programma tra fine febbraio e inizio marzo. Alla conduzione ci sarà, ancora una volta, la confermatissima e bellissima Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi 2021, novità Zorzi e Orlando?

L’idea di affidare il ruolo di opinionisti a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sembrerebbe essere sostenuta da Mediaset che, tra le altre cose, vede di buon occhio lo splendido rapporto di amicizia che c’è tra di loro. Ma non è finita qui. Anche in caso di bocciatura in vista dell’Isola dei Famosi, lo stesso Zorzi potrebbe sostituire uno tra Pupo e Antonella Elia come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Come andrà a finire?