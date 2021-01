India, incendio nell’azienda produttrice del vaccino AstraZeneca: 5 morti

Cinque persone sono morte a seguito dell’incendio nel campus del Serum Institute, in India, dove si produce il vaccino AstraZeneca

A seguito di un terribile incendio scoppiato nel campus del Serum Institute of India di Pune, sono morte cinque persone. Si tratta dell’azienda indiana che produce il vaccino AstraZeneca. I cadaveri, di cui uno femminile, sono stati ritrovati dopo che i Vigili del Fuoco hanno spento tutte le fiamme, le quali sono divampate al quinto piano di uno degli edifici.

LEGGI ANCHE—> Covid, Zaia: “Terza ondata? In Veneto è già arrivata”

Il quotidiano The Indian Express ha riferito che, secondo l’amministratore delegato Adar Poonawalla, non ci saranno conseguenze sulla produzione dell’antidoto.

LEGGI ANCHE—> Vaccino Sputnik V, da Mosca: “È sicuro, molti paesi Ue interessanti”

“Siamo profondamente rattristati e porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai membri della famiglia dei defunti”, ha twittato lo stesso.

We have just received some distressing updates; upon further investigation we have learnt that there has unfortunately been some loss of life at the incident. We are deeply saddened and offer our deepest condolences to the family members of the departed.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021