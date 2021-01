Diletta Leotta marmorea in accappatoio: un dettaglio lascia tutti di stucco come si vede nella Foto pubblicata poco fa.

Diletta Leotta è, senza ombra di dubbio, la regina indiscussa della televisione e rientra i volti femminili più attraenti e corteggiati in Italia. Le bellissima conduttrice di DAZN conta al momento più di 7 milioni di follower su Instagram e i suoi scatti riscuotono sempre un enorme successo. Attenzione, adesso, a quello pubblicato pochissimi minuti fa con queste parole in didascalia: “Quasi pronta per una super giornata di lavoro!”.

Diletta Leotta marmorea in accappatoio: ecco la Foto su Instagram

Nella Foto in questione si vede la bellissima Diletta Leotta pronta per un’altra giornata di lavoro. La siciliana indossa un accappatoio bianco che all’improvviso si apre leggermente e scatena la fantasia del pubblico maschile dei social network che apprezza le curve generose dell’ex di Sky Sport. Ecco la Foto pubblicata pochi istanti da Diletta Leotta, che continua ad essere accostata con insistenza al’affascinante attore turco Can Yaman: