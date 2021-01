Covid, Zaia: “Terza ondata? In Veneto è già arrivata”

Emergenza Covid, il governatore del Veneto Luca Zaia ha dichiarato: “Terza ondata già arrivata”. Le sue parole

Sul tema emergenza Covid, è intervenuto in conferenza stampa – nel solito appuntamento con la Protezione Civile – il governatore della regione Veneto Luca Zaia. “Terza ondata? Da noi è già arrivata da tempo. Se i numeri di ottobre e novembre li avessimo registrati lo scorso febbraio, saremmo finiti in ginocchio. Le terapie intensive strutturate hanno permesso di evitare il peggio” le sue parole.

“Abbiamo preso una bella sventolata con numeri molto importanti, al livello della peggior infezione che l’Italia abbia mai visto. Noi siamo stati colpiti più di tanti altri, in un mese e mezzo abbiamo registrato numeri che altri hanno avuto in un anno” ha poi continuato Luca Zaia in conferenza: “Sento queste notizie relative alla variante inglese dall’Inghilterra, partite nell’esatto momento in cui noi eravamo in fase di crescita. Sarà una coincidenza, però…“.

Covid, Zaia: “Vaccini, l’importante è che arrivino”

Sempre nel corso dell’ormai fisso appuntamento con la stampa, il governatore del Veneto Luca Zaia ha anche affrontato il tema vaccino anti Covid. “Già oggi ci sono diversi imprenditori pronti ad aiutare Pfizer per la produzione del farmaco. C’è già chi è disponibile, e ci sono anche delle interlocuzioni. Roba da poco al momento, ma intanto ci sono” ha spiegato il presidente della regione.

“Io spero innanzitutto nel riequilibrio della fornitura, dopo il taglio di Pfizer. Poi speso che si torni a pieno regime con i carichi promessi” ha proseguito Zaia: “L’importante è che arrivino tutti come da accordo. Non escludo contatti di vendita diretti tra Pfizer e gli operatori veneti in futuro“.