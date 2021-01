Covid-19, monito importante di Walter Ricciardi sulla variante inglese. La minaccia e già in Italia e l’esperto lancia un allarme anche per le scuole.

Covid-19, la variante inglese si rivela giorno dopo giorno sempre più letale. Così Walter Ricciardi, professore di Igiene all’università Cattolica di Roma e consulente del ministro della Salute, ha lanciato l’allarme Adnkronos: “Sono preoccupatissimo per questa nuova minaccia che sta mettendo in ginocchio la Gran Bretagna. Questa si è già diffusa in 60 paesi tra cui anche il nostro. Attenti alle scuole che è un importante luogo di trasmissione”.

Covid-19, l’avviso di Ricciardi su scuole e mascherine

C’è tuttavia un altro monito che l’esperto lancia in vista del coronavirus: attenti alle mascherine che usiamo. C’è differenza, infatti, tra quelle chirurgiche e un’altra tipologia più diffusa: “Le chirurghe – evidenzia il docente – non proteggono completamente chi le indossa: servono piuttosto a evitare la fuoriuscita di droplet. Le ffp2 invece sì, proteggono in tutto e per tutto”. Le chirurgiche quindi, tecnicamente, evitano di contagiare altri ma non proteggono a differenza dell’altra tipologia.