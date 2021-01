Calciomercato Milan, offerta ufficiale per Firpo: la risposta del Barcellona

Calciomercato Milan | Offerta ufficiale per Junior Firpo del Barcellona: i dirigenti blaugrana hanno risposto con una controfferta

Il Milan ha deciso, vuole Junior Firpo per rinforzare la fascia sinistra ed avrebbe formulato un’offerta ufficiale per il calciatore. Si tratterebbe di un prestito oneroso da 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il Barcellona, che ne detiene il cartellino, vorrebbe oltre 20 milioni di euro per il riscatto. I contatti tra le parti durano da giorni e nei prossimi si potrebbe anche chiudere a metà strada. L’agente di Firpo, Sufiel Abdelkader, è il padre di Brahim Diaz e questo potrebbe favorire la trattativa.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, duro affronto con la società: Paratici ne approfitta

Calciomercato Milan, si lavora per Thauvin in vista dell’estate

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan starebbe lavorando all’acquisto di Florian Thauvin in vista dell’estate. Il francese ha il contratto in scadenza con il Marsiglia e può essere acquistato a parametro zero. Inizialmente l’idea era di dare un conguaglio all’OM e prenderlo a gennaio, poi il cambio di strategia. Questo in virtù anche del fatto che il calciatore chiede un ingaggio importante, compreso tra i 3,5 ed i 4 milioni. Ad ogni modo, ci sono diverse squadre su di lui, tra cui Juve, Napoli, Newcastle, Barcellona e PSG.

LEGGI ANCHE—> Milan, tre giocatori negativi al Covid-19: l’annuncio della società

Qualora si raggiungesse l’accordo con Thauvin, a partire sarà Castillejo che ha il contratto in scadenza. Ad ora nulla è deciso, ma sapere di avere un sostituto, porterebbe lo spagnolo ed i rossoneri a separarsi. Il calciatore piace in Liga a Valencia, Villarreal e Celta Vigo.