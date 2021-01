Calciomercato Juventus, duro affronto con la società: Paratici ne approfitta

Duro affronto quello tra il giocatore e il Presidente. In seguito alle ultime esternazioni, la via dell’addio è certa.

La Juventus e Andrea Pirlo tornano a sorridere. Per i bianconeri la vittoria in Supercoppa italiana non è solo un trofeo, ma l’inizio di un nuovo ciclo. Con il Maestro in panchina la Vecchia Signora sembra essere riuscita a trovare la retta via, quella che sino a poche settimane fa era smarrita. Per far sì che non si ripetano errori come quello con l’Inter però, la dirigenza deve intervenire sul mercato.

La società è a conoscenza delle priorità e perciò nella sessione di mercato invernale interverrà acquistando una quarta punta, ma è con l’arrivo dell’estate che la Vecchia Signora proverà ad acquistare un top player.

Calciomercato Juventus, affronto che sa di addio: Paratici ne approfitta

È stato più volte accostato alla Juventus, ma non solo. La scorsa estate secondo le voci di mercato sarebbe stato addirittura a un passo dall’Inter, però Toni Kroos non si è mosso da Madrid, o almeno solo per il momento.

Il centrocampista tedesco, come riportato dai colleghi di DonDiario, è tornato a parlare del licenziamento di Julen Lopetegui, avvenuto nel 2018. “Il licenziamento di Lopetegui è quello che più mi ha ferito da quando sono al Real Madrid. Julen è una persona ed un tecnico di prim’ordine”.

Queste affermazioni non sono frutto del caso. Infatti Kroos attraverso queste sue dichiarazioni si scontra con le scelte di gestione del club di Perez. Questo affronto con la società è un presagio di addio e la Juventus sembra essere pronta a studiare la miglior offerta per portare l’ex Bayern Monaco a Torino.