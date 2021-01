Belen Rodriguez incinta? La reazione di Stefano De Martino è inaspettata

Belen Rodriguez di nuovo incinta? La reazione di Stefano De Martino è inaspettata. La showgirl argentina aspetterebbe un bambino da Antonino Spinalbese

E’ un momento davvero speciale per Belen Rodriguez. La sua storia d’amore con il giovane Antonino Spinalbese prosegue a gonfie vele e i due sono più innamorati che mai. Su Instagram è un continuo sfoggio di sentimento e di sintonia. L’hair stylist ha rubato il cuore della bella argentina e nonostante l’importante differenza d’età (circa 11 anni) i due sembrano voler mettere in piedi una famiglia. La notizia di una seconda gravidanza di Belen viene data per certa ormai da settimane, anche se ufficialmente manca ancora una conferma da parte della diretta interessata. Dallo scorso settembre i due fanno coppia fissa e secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il nuovo nascituro dovrebbe venire alla luce nei primi mesi estivi del 2021.

LEGGI ANCHE >>> Wanda Nara, incontro con l’ex Maxi Lopez: la confessione – FOTO

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta marmorea in accappatoio: un dettaglio lascia tutti di stucco – FOTO

Belen Rodriguez incinta? La reazione di Stefano De Martino non è positiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Tutti i siti di gossip stanno parlando della relazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. La vasta eco della loro possibile gravidanza è arrivata anche all’orecchio di Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, è stato il primo e anche l’ultimo amore della modella argentina in Italia. I due hanno avuto nel 2013 Santiago, uno splendido bambino, molto legato ad entrambi i genitori.

A quanto pare la possibilità di vedere Belen nuovamente incinta non è piaciuta particolarmente a De Martino. Ufficialmente non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma il suo silenzio pare particolarmente rumoroso.

Alcuni amici garantiscono che non sia stato felice della gravidanza e i motivi potrebbero essere un paio. Il primo sarebbe legato alla relazione ancora acerba con Antonino, conosciuto solo la scorsa estate, mentre il secondo, più personale, sarebbe di pura gelosia, con la madre di suo figlio ormai definitivamente lontana dalla sua vita.