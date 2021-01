Barbara D’Urso tradita in casa: i fan insorgono – VIDEO

Tradita in casa. Barbara D’Urso viene censurata nello studio di Uomini e Donne, fan all’impazzata chiedono spiegazioni

Barbara D’Urso è stata censurata durante la puntata di oggi di Uomini e Donne. Proprio negli studi Mediaset, Gemma Galgani parlava col suo nuovo cavaliere (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE) il quale ha tirato in ballo anche il programma “Selfie – Le cose cambiano”. La dama piemontese ha partecipato, infatti, al programma condotto da Simona Ventura e durante quest’ultimo, l’uomo che è sceso a corteggiarla ha affermato di aver “pregato per lei affinché l’intervento andasse a buon fine”.

Erroneamente, tuttavia, la conduttrice è stata confusa: “[…] quando ha avuto il problema dei denti nel programma della d’Urso!”, ha detto il cavaliere sceso a corteggiare la Galgani. Prontamente, però, la produzione del programma ha censurato con un suono il cognome della conduttrice.

Barbara D’Urso, la censura del programma: fan in rivolta – VIDEO

Quanto poco rispetto verso le proprie colleghe! Censurare Barbara D’Urso è poco professionale e dimostra quanto sia falsa l’umanità, la sensibilità e la stima verso chi fa il medesimo mestiere OSTENTATA DA ANNI! Che scivolone Mennoia e De Filippi! #uominiedonne @QuiMediaset_it pic.twitter.com/WbWf0vjUcB — FireworkCaosWalker_🌈🏳️‍🌈 (@FireworkCaos_) January 21, 2021

Generalmente questo tipo di censura, all’interno di Uomini e Donne, viene fatta quando vengono dette parolacce: spesso accade durante le colorite discussioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Un altro motivo per cui, a volte, censurano i nomi è quando si parla di amici in comune non presenti.

Perché, dunque, censurare il cognome della D’Urso? I fan più attenti non l’hanno fatta passare liscia né a Maria De Filippi, né all’intera produzione del programma.