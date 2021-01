Anna Safroncik, lutto improvviso per l’attrice: annuncio sui social

Terribile lutto per l’attrice Anna Safroncik che perde la persona cara improvvisamente: il saluto dedicatole su Instagram

Terribile lutto per l’attrice ucraina Anna Safroncik, nota al pubblico italiano per fiction come CentoVetrine e Le tre rose di Eva, che ha improvvisamente perso la sua cara nonna. Ad annunciarlo è lei stesso con un breve ma straziante messaggio sul proprio profilo Instagram: “Buon viaggio mia adorata nonna. È un dolore immenso perderti… Vivrai per sempre dentro i nostri cuori”.

La vita privata di Anna Safroncik

Bella come il sole, la Safroncik è una delle attrici più apprezzate nelle fiction italiane. Poco si sa però della sua vita privata, che ha ben tenuto fuori dai riflettori.

Ciò che si sa dei suoi amori è che è stata fidanzata con Luca Ferrante e con Giulio Maria Berruti. Nel 2015 si è legata a Paolo Barretta, ma la storia è terminata dopo poco più di un anno. Nel 2017 si è legata ad un dj di Roma, ex anche della Mosetti. Attualmente si dichiara single, anche se nell’estate del 2019 è stata paparazzata con l’ex della Leotta, Matteo Mammì.