Wanda Nara, incontro con l’ex Maxi Lopez: la confessione – FOTO

Maxi Lopez e Wanda Nara si sono visti non poco tempo fa, a confessarlo è lei stessa sul suo profilo Instagram

Wanda Nara esce allo scoperto e svela un incontro recente con il suo ex, Maxi Lopez. Nessun ritorno di fiamma, come in molti hanno scritto, semplicemente doveri da genitori: la coppia si è incontrata perché l’attaccante della Sambenedettese è andato a trovare i suoi figli, Valentino Gastón, Constantino e Benedicto.

Tramite le storie di Instagram, la showgirl argentina – che ha avuto una relazione con l’attaccante argentino fino al 2013 – ha annunciato che Maxi Lopez di recente ha passato molto tempo con i suoi figli, sia a Parigi – dove Wanda vive con i suoi figli ed il marito, Mauro Icardi – che in Italia, dove attualmente vive e gioca El Gallina de Oro.

Wanda Nara, le verità svelate sulle Instagram stories

Questo pomeriggio, Wanda Nara ha aperto ad un ‘Vero o Falso’ con i fan. Qualcuno gli chiede: “È vero che Maxi Lopez non può vedere i suoi figli?”. La showgirl argentina chiarisce subito tutto con un sonoro: “Falso, li vede quando può. Questa foto è delle loro ultime vacanze con lui a Parigi. Sono stati anche in Italia”.

Oltre ciò, Wanda Nara ha rivelato anche di una causa fatta a Google e Yahoo, taggando persino il suo avvocato. La pratica – poi vinta – è stata avviata per la diffusione di video erotici in cui, in realtà, lei non era presente. Grazie a ciò, la showgirl argentina è riuscita ad ottenere un indennizzo dai due colossi del web.