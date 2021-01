Regina Elisabetta ha sempre con sé un oggetto inquietante: da non credere quello che si nasconde nella sua valigia.

Si è recentemente vaccinata contro il Covid-19 insieme al principe Filippo Mountbatten e adesso la regina Elisabetta torna sotto i riflettori. Sembra infatti che la 94enne originaria di Londra porti sempre con sé, nella propria valigia, un oggetto inquietante e a dir poco sorprendente. La Regina Elisabetta, infatti, non si muoverebbe mai senza una sacca del proprio sangue che le potrebbe servire per una trasfusione in caso di incidente. Una pratica assurda, che ha lasciato tutti senza parole.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Regina Elisabetta, scandalo in famiglia: scatta l’arresto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Maria Elena Boschi, in arrivo decisione pazzesca: l’annuncio in diretta tv

Regina Elisabetta, una bellezza super nella famiglia reale

Intanto, proprio recentemente, vi abbiamo anche parlato di una bellezza da capogiro nella famiglia reale. Si tratta del del pronipote della Regina, ovvero di Arthur Chatto, che all’età di 21 anni sta conquistando proprio tutti. Arthur è il nipote della principessa Margaret, è un personal trainer e studia geografia all’Università di Edimburgo. Da non credere davvero…