Paura a Napoli: crolla chiesa nel centro storico, traffico in tilt 

Napoli, paura in mattinata: è infatti crollata parte della Chiesa di Santa Maria del Rosario vicina piazza Cavour. Fortunatamente non si contano feriti e si indaga sui motivi del cedimento.

Ultim’ora e paura a Napoli: è crollata una parte della Chiesa di Santa Maria del Rosario al quartiere Pigne, un simbolo del posto. Si tratta della facciata laterale della struttura ecclesiastica, la zona a sinistra dell’entrata, e con sé è venuto già anche un solaio con parte dell’edificio adiacente.

Napoli, crolla la chiesa di Santa Maria del Rosario

Al momento non sono noti i motivi di dalle crollo avvenuto stamattina a Piazza Cavour nel centro città, ma fortunatamente non si registrano vittime o feriti. Probabile, tuttavia, che si sia trattato di un cedimento strutturale poiché il luogo era da un bel po’ interdetto al culto. Sul posto, ovviamente, sono immediatamente giunti gli agenti della Polizia Municipale e dei Vigili del fuoco.

Il tutto è avvenuto attorno alle 08.00 di questa mattina, con le macerie che ora hanno invaso l’intero percorso (la Salita stella) utilizzata solitamente da automobilisti e cittadini per raggiungere un altro posto della città. E non a caso si registra un traffico non indifferente nella località, in virtù anche dei tanti curiosi accorsi per capire cosa sia successo.

Nel frattempo divampa la polemica in città: dopo il crollo dell’arco borbonico del lungomare di qualche settimana fa, ora c’è un altro simbolo che viene giù per colpa dell’incuria di un’amministrazione che da troppi anni osserva senza intervenire. Il simbolo di una Napoli che cade a pezzi, senza manutenzione alcuna nonostante le continue segnalazioni.