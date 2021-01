La nota conduttrice ha una figlia la cui bellezza non conosce eguali e inoltre è una delle stelle mondiali dell’immobiliare.

Angelica Donati nasce a Los Angeles il 1986 dall’amore tra Milly Carlucci e Angelo Donati, costruttore romano proprietario del gruppo Donati. Nonostante sia nata negli States, da quando aveva 15 anni vive a Londra, dove ha completato i suoi studi prima alla London School of Economics e poi nella prestigiosa Università di Oxford.

Nonostante sua madre è un volto iconico della TV italiana, Angelica non sceglie il mondo dello spettacolo e perciò ha sin da subito iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Gigi D’Alessio, conoscete la figlia? È una bellezza mediterranea – FOTO

Milly Carlucci, sua figlia ha una bellezza senza eguali: la conoscete? – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelica Krystle Donati (@angiedonati)

Angelica è una ragazza intelligente, ma al contempo è anche affascinante. Dalla madre ha ereditato l’intraprendenza, la grande bellezza e un carattere forte che le ha consentito di affermarsi nel settore immobiliare.

Oggi la 35enne continua a vivere a Londra, ma per affari si divide tra Roma e gli Stati Uniti. Nel Bel Paese Angelica trascorre circa sei mesi l’anno ma non per piacere. La sua permanenza in Italia è dettata dal senso degli affari: sia per seguire le sue aziende, che per dirigere il Consiglio dei Giovani costruttori di Confindustria.