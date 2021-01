Maria Elena Boschi, in arrivo decisione pazzesca: l’annuncio in diretta tv

Matrimonio in vista per Maria Elena Boschi? L’indiscrezione è stata lanciata da Nuovo e ha trovato la pronta replica del fidanzato.

Giulio Berruti farà una proposta di matrimonio a Maria Elena Boschi?

L’indiscrezione è stata lanciata dal sito Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti e ha immediatamente mandato in visibilio i fan della coppia che non vedono l’ora di vederli convolare a nozze. Ma cosa c’è di vero? A rispondere a questa domanda è stato uno dei due diretti interessati, ovvero l’attore Giulio Berutti. Oltretutto in queste settimane, è stata anche data per certa la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Boschi – Berruti, matrimonio in vista? Risponde l’attore su Instagram

Inizialmente si pensava lo avrebbe fatto nelle vesti di concorrente, fino a quando lui stesso non ha chiarito che gli era stato proposto di essere l’inviato speciale del famoso reality show. Ruolo che però, come ha spiegato lui stesso con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, si è trovato costretto a declinare a causa dei numerosi impegni lavorativi negli Stati Uniti.

Sui social l’attore ha inoltre chiarito che non esiste nessuna proposta di nozze, e che l’indiscrezione lanciata dai giornalisti di Nuovo non ha alcun fondamento. Insomma, per il momento nonostante tra i due vada a gonfie vele, non c’è nessun matrimonio all’orizzonte.