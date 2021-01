Madrid, crollano 3 piani di un palazzo in centro: ci sono morti – FOTO

Attimi di paura a Madrid, dove nel centro città una forte esplosione ha fatto crollare 3 piani di un palazzo. Tutti i dettagli

Tantissime le foto e i video che girano sul web. Poco fa, nel centro città di Madrid una potentissima esplosione ha fatto crollare 3 piani di un palazzo. Cause ancora sconosciute, che hanno fatto spaventare i cittadini che si trovavano nelle vicinanze. Stando a quanto riferisce El Mundo, l’ipotesi più probabile sarebbe quella di una fuga di gas, ma le indagini sono ancora in corso e andranno avanti per tutta la giornata.

L’intera proprietà, situata in Calle de Toledo, ha subito forti danni. Il tetto non c’è più, e anche le tramezzature di cinque piani (sui sette totali) sono scomparse. Stando a quanto riferiscono i media locali, ci sono sei feriti e purtroppo anche decessi.

