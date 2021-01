Lina Sastri, lutto terribile: “Il Covid-19 ha avuto la meglio” 

Lina Sastri, il terribile annuncio spiazza tutti. Fan spiazzati in queste ore.

Tremendo lutto per l’attrice Lina Sastri: è morto suo fratello Carmine. A dare l’annuncio è stata direttamente l’artista napoletana attraverso la propria pagina Facebook. L’uomo, di 73 anni, si è spento per complicazioni legate al Covid-19. “Mio fratello Carmine ci ha lasciato. Il Covid assassino lo ha vinto. Ma Carmine non può morire. É indimenticabile. Era un Re. Un gigante. Un Eroe romantico”, scrive la donna nel toccante post con tanto di foto dei due in un ristorante in passato di loro gestione.

Lina Sastri, annuncio terribile per il fratello Carmine

E ancora: “Ogni immagine di bellezza lo rispecchierà. Ogni nota di Mozart farà risuonare la sua felicità. Ogni brillante ispirazione lo risveglierà. Ogni rischiosa azione lo ricorderà. E creerà un ristorante in cielo. Carmine non può morire. È indimenticabile”. Purtroppo Carmelo – questo il suo vero nome all’anagrafe – si è spento dopo una lunga battaglia con l’infezione. Era risultato positivo a fine dicembre. Ma da quell’ospedale in cui è stato ricoverato, purtroppo, non è mai più uscito.