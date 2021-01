Il divo di Hollywood a distanza di tempo ha parlato del suo passato, quel periodo buio in cui tentò addirittura il suicidio.

Oggi, mercoledì 20 gennaio, in prima serata su Italia 1 andrà in onda Alice in Wonderland, film campione di incassi che vede come protagonista Johnny Depp nei panni del cappellaio matto. Il personaggio interpretato dal divo di Hollywood è frutto dell’immaginazione di Lewis Carroll, lo scrittore britannico che ha dato vita al romanzo “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”.

Il film la cui data di uscita risale al 2010, con un incasso totale di 1 025 467 110 $ nel mondo, occupa il 43º posto nella classifica dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema. Per molti il successo della pellicola è dovuto alla straordinaria interpretazione di Johnny Depp, che tempo fa parlò del suo tentato suicidio.

Johnny Depp, tentato sudicio: la triste rivelazione

Tempo fa Johnny Depp, in una lunga intervista concessa a Rolling Stone Usa ha rivelato i momenti più difficili degli ultimi tempi: dalla dipendenza per droghe e alcool, al divorzio con Amber Heard, fino al crollo delle sue finanze. Una serie di situazioni che l’hanno fatto precipitare nella depressione più acuta.

Il divo hollywoodiano ha confessato che è accaduto tutto nel giro di pochi mesi. Tutto è iniziato con la morte della madre, persona che era essenziale nella sua vita. Dopo il lutto, a rendere il quadro ancora più negativo è stato il divorzio con la Heard, con tanto di accuse di violenza mosse da Amber nei suoi confronti. A questo hanno fatto seguito gli screzi con sua sorella Christi e il crollo del suo patrimonio.

Problemi su problemi che hanno portato Johnny Depp a vivere un periodo dal quale ne sta uscendo tutt’ora. Un aiuto fondamentale per fuggire dal tunnel della depressione gli è stato dato dalla sua band, gli Hollywood Vampires, ma una volta tentò il suicidio. “Il prossimo passo – aveva rivelato Depp – sarebbe stato arrivare in un posto con gli occhi aperti e lasciarlo con gli occhi chiusi”.