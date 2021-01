Elisabetta Gregoraci, che combini? La giacca si apre ed è show! – FOTO

Elisabetta Gregoraci, che combini? La giacca si apre ed è show come si vede nella Foto pubblicata pochi istanti fa.

E’ reduce dal grande successo al Grande Fratello Vip e i suoi fan suoi principali social network continuano ad aumentare col trascorrere dei giorni. Elisabetta Gregoraci è, senza ombra di dubbio, uno dei personaggi televisivi più in voga del momento e i suoi scatti anche su Instagram continuano a fare incetta di like e di complimenti. Proprio come quello pubblicato pochissimi istanti fa, con questo commento in didascalia: “Parlando dei nostri sogni scoprimmo che erano sempre gli stessi, forti, irriverenti, indomabili, inflessibili, ostinati, necessari, indistruttibili 🖤”.

Elisabetta Gregoraci, la giacca si apre all’improvviso: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la splendida Elisabetta Gregoraci indossare un mini abito ma la giacca si apre all’improvviso e il pubblico maschile apprezza. L’ex concorrente del GF Vip non indossa nulla sotto e lo scatto manda letteralmente in visibilio i poco meno di 2 milioni di follower che la seguono su Instagram. Ecco la Foto pubblicata pochissimi istanti fa dalla 40enne di Soverato sulla propria pagina:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)