Diletta Leotta, va tutto in fumo durante la colazione: tutti impietriti – VIDEO

Diletta Leotta, va tutto in fumo durante la colazione: fan impietriti. La bella presentatrice ha realizzato una storia particolare su Instagram proprio a tavola

La splendida Diletta Leotta ne ha combinata un’altra delle sue. La presentatrice di Dazn è sempre attivissima su Instagram e posta delle storie molto ricercate per attirare l’attenzione dei fan. In ordine temporale gli ultimi video la ritraggono a tavola alle prese con la prima colazione. Da come abbiamo imparata a conoscerla è una grande amante della sana alimentazione, sia per il discorso fisico che di benessere. Una vera salutista, che cura anche la preparazione fisica con allenamenti mirati e molto duri. Una bellezza insomma che viene incentivata con le buone abitudini.

LEGGI ANCHE >>> Johnny Depp, tentato sudicio: la triste rivelazione

LEGGI ANCHE >>> Elisa Isoardi, momento delicatissimo: l’annuncio scuote tutti

Diletta Leotta, va tutto in fumo durante la colazione: il cappuccino è scenografico – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

A far stropicciare gli occhi ai fan, però, questa volta non sono gli alimenti che compaiono sul tavolo perfettamente imbandito. A farla da protagonista è il cameriere e l’effetto fumo realizzato con il caffè servito nei bicchieri di vetro. Un contrasto tra il freddo del latte nel contenitore e il caldo della bevanda versata che rende il tutto molto scenico. Un piccolo segreto per trasformare una semplice prima colazione in un momento da riprendere e condividere sui social. Ovviamente anche la bellezza dell’ambiente, nella sua lussuosa stanza d’albergo e l’abbigliamento impeccabile del cameriere, rubano l’occhio. I fan su Instagram sono stati come al solito prodighi di commenti, anche molto divertenti, rendendo merito all’ennesima trovata di una scatenata Diletta.

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta torna a ruggire, riecco la super leonessa: “Sono pronta” – VIDEO