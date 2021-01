Cupcake a forma di genitali, designer viene arrestata

Una designer ha realizzato di cupcake a forma di genitali e viene arrestata dopo che la Polizia nota le foto nel frattempo divenute virali: la strana storia arriva dall’Egitto

Una designer ha realizzato su commissione, in occasione di una festa di compleanno, dei cupcake a forma di genitali. Fin qui nulla di strano, se non fosse che ciò è successo in Egitto, una nazione che non tollera alcune questioni a sfondo hot. “I clienti sono venuti nel mio negozio e mi hanno consegnato foto di genitali, chiedendomi torte in queste forme”, ha raccontato la donna al quotidiano Al Masry Al Youm, scoppiando poi in lacrime. Questo dolcetti sarebbe serviti per una festa in un club sportivo facoltoso del Cairo.

LEGGI ANCHE—> Milly Carlucci, sua figlia ha una bellezza senza eguali: la conoscete? – FOTO

Cupcake a forma di genitali, designer rilasciata su cauzione

L’arresto, comunque, è avvenuto solo dopo che i clienti in questione, soddisfatti del lavoro della designer, hanno condiviso le immagini sui loro social. Le foto sono divenute virali e finite nelle mani delle autorità che si sono messe alla ricerca della donna e, dopo aver raccolto testimonianze, l’hanno arrestata con l’accusa di violazione dei valori familiari.

LEGGI ANCHE—> Attenzione a questo alimento: è fondamentale per la nostra salute

Successivamente le autorità hanno rilasciato la donna a seguito del pagamento di una cauzione di 5.000 EGP (poco più di 260 euro). Non è la prima persona a cui accade una cosa del genere. Si ricorda l’attore egiziano Rania Youssef che è stato arrestato lo scorso anno per danno alla morale pubblica ed assolto all’inizio di questo mese.