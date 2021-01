Crisi di governo, la Presidentessa Ue Von Der Leyen ha commentato l’attuale situazione politica italiana chiedendo implicitamente stabilità al nostro paese.

Nonostante la maggioranza relativa incassata dal premier Conte al Senato, la crisi del governo iniziata da Italia Viva è tutt’altro che conclusa. E nel bel mezzo di una pandemia globale, il resto del mondo non può che guardare con estrema attenzione a quello che sta succedendo nel nostro paese, sperando che il governo riesca a trovare i voti necessari ad andare avanti. E non poteva naturalmente mancare il commento della Presidentessa della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen che ha dichiarato che mai come in questo momento, il vecchio continente ha bisogno della massima stabilità politica possibile nelle singole nazioni, per poter affrontare un’emergenza sanitaria ed economica che sembra ancora lontana dalla sua conclusione.

Crisi di Governo, Von der Leyen: “Dobbiamo mettere insieme le nostre forze”

La Von der Leyen ha spiegato ai giornalisti, nel corso di una conferenza stampa tenuta insieme al premier portoghese e il Presidente dell’Europarlamento David Sassoli che la commissione ha un dialogo continuo in questi giorni con il governo italiano sul Recovery Plan.

La donna ha infatti dichiarato che “la Commissione lo fa con tutti gli Stati membri. Quindi tutti questi piani vanno avanti per garantire che si centrino le priorità di cui abbiamo parlato insieme: la digitalizzazione, l’aspetto green, la resilienza, molti considerano anche le riforme del settore sanitario e investimenti massici perché è questo che si aspettano da noi i nostri cittadini e per questo dobbiamo mettere insieme le nostre forze”