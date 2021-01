Caos Roma, Fonseca a rischio esonero: spuntano due nomi caldi

Fonseca a rischio esonero: possibile terremoto in casa Roma dopo il terribile passo falso di ieri in Coppa Italia. Ecco cosa sta succedendo nel club capitolino.

Clamoroso in casa Roma: Paulo Fonseca è a forte rischio dopo la sconfitta in Coppa Italia di ieri contro lo Spezia. Lo riferiscono i colleghi di Tuttomercatoweb. Secondo quanto si apprende, la società sta seriamente valutando la sua posizione. Motivo per cui, dopo quello di ieri a caldo, in mattinata è previsto un nuovo vertice tra la proprietà e Tiago Pinto, general manager capitolino.

Roma, Fonseca verso l’esonero?

L’allenatore lusitano, reduce anche dal k.o. nel derby e da una discesa in classifica preoccupante, dovrebbe comunque guidare la formazione contro il Genoa nel prossimo weekeen. Ma nel frattempo spuntano già due nomi caldi: da una parte Luciano Spalletti per un nuovo clamoroso ritorno, dall’altra Massimiliano Allegri che rappresenterebbe un sogno per un nuovo progetto all’altezza delle ambizioni dei Friedkin. L’allenamento di Fonseca intanto, inizialmente fissato alle 11.00, è stato spostato alle 15.00…