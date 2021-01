Calciomercato Juventus, super scambio di prestiti: arriva l’ex Milan

La Juventus necessita di rinforzi a centrocampo e così Fabio Paratici sta lavorando a uno scambio di prestiti.

Il centrocampo bianconero è l’anello debole di una squadra che da nove anni a questa parte ha vinto incontrastata. I giocatori a disposizione per la mediana sono ottimi giocatori, ma per fare il salto di qualità servirebbe un top player in quel ruolo.

Dopo gli addii di Vidal, Pogba e Andrea Pirlo, il centrocampo della Juventus si è impoverito e gli acquisti di Pjanic & co. non si sono rivelati all’altezza di quelle che erano le aspettative del club. Sicuramente sono stati tutti buoni giocatori, ma Pirlo oggi è alla ricerca oltre che di un big, anche di un jolly che sappia giocare diversi ruoli sulla mediana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Serie A, stella del campionato ricoverata d’urgenza: le ultimissime

Calciomercato Juventus, super scambio di prestiti: colpo a centrocampo

La Juventus dopo la disfatta con l’Inter è in piena meditazione. Fabio Paratici durante la riflessione sembra aver avuto un guizzo di mercato che potrebbe rivelarsi interessante. Come riportato dai colleghi di calciomercatonews.com, i bianconeri hanno messo nel mirino Bryan Cristante, centrocampista della Roma poco utilizzato da Fonseca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, lotta con il Barcellona per l’attaccante olandese

Per arrivare all’ex Milan la dirigenza bianconera sembra essere disposta a imbastire una trattativa che prevede uno scambio di prestiti. In tal senso Federico Bernardeschi, che sta trovando poco spazio in rosa a causa della concorrenza di Federico Chiesa e Dejan Kulusevski, andrebbe alla Roma.

Entrambi i giocatori cercano minuti fondamentali per poter essere convocati in nazionale da Mancini, e l’idea di poter disputare delle gare in maglia invertita potrebbe indurre i giocatori ad acconsentire al trasferimento.