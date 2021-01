Calciomercato Inter, può arrivare il vice Lukaku. Si tratta di un’operazione low cost ma di assoluto livello

L’Inter sta vivendo un periodo parecchio complicato dal punto di vista societario. Suning è alla ricerca di acquirenti, e pare essere intenzionata a cedere buona parte delle sue quote. Una questione che ha di fatto bloccato il calciomercato in entrata, con pochissime trattative in ballo e una manciata di nomi che frullano in testa a Marotta.

In attesa che si sblocchino alcuni affari in uscita, il tecnico Antonio Conte è stato chiaro: ha bisogno di un vice Lukaku. Sanchez è alle prese con più di qualche fastidio muscolare, e non corrisponde esattamente all’identikit voluto dall’ex Chelsea. Tra i possibili affari low cost, c’è una pista che potrebbe infiammarsi nei prossimi giorni.

Calciomercato Inter, spunta il nome di Origi

Divock Origi potrebbe essere il nome giusto per il ruolo di vice Lukaku. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter ci starebbe pensando e potrebbe intavolare una trattativa già in questa sessione di calciomercato. Pinamonti non ha mai convinto a pieno, mentre l’attaccante del Liverpool è alla ricerca di una nuova sistemazione dopo essere finito ai margini del progetto di Jürgen Klopp. Compagno di nazionale di Lukaku, la sua candidatura trova sempre più conferme e la pista potrebbe infiammarsi nei prossimi giorni.

L’alternativa per un rinforzo in attacco rimane il Papu Gomez, molto diverso per caratteristiche sia a Lukaku che a Origi ma che potrebbe arrivare ad un prezzo low cost: 8/10 milioni di euro. Resta da superare la concorrenza della Roma, seriamente interessata ha portare il fantasista argentino in giallorosso.